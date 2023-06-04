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11:13 (мск), источник: РБК

В Суэцком канале сломался следовавший из России в Китай танкер

В Суэцком канале в Египте сломался нефтяной танкер, для его буксировки отправлены три судна. Об этом сообщил глава администрации канала, генерал-лейтенант Усама Рабие, говорится на ее сайте.

Источник: AP 2022

Рабие пояснил, что танкер застрял в северной части канала на однополосном участке близ Порт-Саида, навигацию там временно приостановили. Восемь судов, которые там находились, задержали примерно на час. Навигация по южной части канала не останавливалась. Судоходство по Суэцкому каналу возобновится в обычном режиме, как только танкер отбуксируют, добавил он.

Танкер Sevigor, который сломался в Суэцком канале, следовал из России в Китай, передает Al Arabya. Cудно, по его данным, следовало под флагом Мальты. Телеканал и Sky News Arabia пишут, что у танкера отказали двигатели, когда он следовал через канал.

В январе грузовое судно MV Glory, которое перевозило около 65 тыс. т кукурузы с Украины в Китай, село на мель в Суэцком канале. Судно застряло на однополосном участке Суэцкого канала к югу от Порт-Саида, к нему отправили буксиры.

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