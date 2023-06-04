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12:21 (мск), источник: РБК

Власти назвали причину столкновения поездов в Индии

Электронная блокировка не дает поездам двигаться по маршруту, если движение небезопасно. Власти установили виновных. Кто несет ответственность за изменения и почему они произошли, министр не уточнил.

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Столкновение поездов в индийском штате Одиша, в результате которого погибли почти 300 человек, произошло из-за изменений в системе электронной блокировки. Об этом заявил министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнав, передает ANI.

«Мы установили причину инцидента и виновных в нем лиц. Произошло это из-за изменения в электронной блокировке», — сказал министр.

Электронная блокировка поезда — это сигнальная система, которая предотвращает столкновения поездов и регулирует интервалы движения. Принцип блокировки заключается в следующем: система не подает поездам сигнал двигаться дальше, пока маршрут не будет признан безопасным.

При этом Вайшнав не уточнил, почему произошли изменения и кто несет за это ответственность. Сейчас власти сосредоточены на восстановлении движения поездов, добавил он.

Пассажирский поезд Coromandel Express и товарный поезд столкнулись в Одише 2 июня около 19:20 по местному времени (16:50 мск). Авария произошла возле станции Баханага Базар, когда поезд направлялся со станции Шалимар недалеко от Калькутты в Ченнаи. По данным Times of India, в результате с рельсов сошли 17 вагонов. Hindustan Times писала, что вагоны упали на соседний путь, где в них врезался еще один пассажирский поезд.

Изначально исполнительный директор «Индийских железных дорог» Амитабх Шарма говорил, что причиной аварии стал сход с рельсов вагонов. Позднее The Economic Times со ссылкой на представителей железной дороги сообщила, что столкновение произошло из-за ошибки подачи сигнала. Из-за нее Coromandel Express попал на второстепенный путь.

Как отмечало издание, сбой произошел в работе автоматизированных реле, которые управляют рельсами и контролируют смену путей. Поэтому поезд не сместился на другой путь на развязке, поехал вперед и врезался в товарный поезд.

В штате после произошедшего объявили однодневный траур. Как сообщает ANI, в результате аварии погибли 288 человек, более 1 тыс. получили ранения. Hindustan Times сообщала о 294 погибших. Власти пообещали выплатить семьям погибших и раненым компенсации.

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