4 июня, источник: Газета.Ру
В Курской области обезвредили беспилотник «Азова»
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил в Telegram-канале, что в городе Суджа был «приземлен» беспилотник батальона «Азов» (организация запрещена в России).
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«В Судже наши парни приземлили беспилотник украинских нацистов. Судя по раскраске, принадлежал батальону “Азов”. Благодарю за службу пограничников и армейцев!» — написал он.
Ранее губернатор Курской области сообщил в Telegram-канале, что со стороны Украины было обстреляно село Троицкое в Кореневском районе.
До этого Старовойт написал в своем Telegram-канале, что после атаки беспилотников в Курске поврежден подъезд многоэтажного дома.
В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.
Андрей Морозов