15:53 (мск), источник: © РИА Новости
В Белгороде сработала система ПВО
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.
«Осколками повреждено два автомобиля: скорой помощи и легковой», — уточнил губернатор.
Как передает корреспондент РИА Новости, в Белгороде в 15.02 прогремели два взрыва, после чего у многих машин сработала сигнализация.
Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часты нападения ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
В прошлый четверг украинские войска устроили особенно сильную атаку на Белгородскую область. По городу Шебекино велся массированный огонь, повреждения получили десятки домов, административные здания и автомобили. Пострадали не менее 11 человек, у всех минно-взрывные травмы, четверо находятся в тяжелом состоянии.