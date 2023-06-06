Ученые сгенерировали изображение лица 18-летнего Тутанхамона Лицо фараона восстановили по современным технологиям
Фоторепортажи
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
11:14 (мск), источник: Коммерсантъ

В Крыму может обмелеть Северо-Крымский канал после удара по Каховской ГЭС

В Крыму существует угроза обмеления Северо-Крымского канала после удара по Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

Спецоперация на Украине
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

«Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15−20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале», — Говорится в сообщении.

В настоящее время в канале около 40 млн куб.м воды. В ближайшее время в РК проведут оценку возможных рисков, вызванных происшествием.

Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что угрозы водоснабжению города в результате обрушения плотины ГЭС нет.

Атака на Каховскую гидроэлектростанцию произошла в ночь на 6 июня. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что взрыва на объекте не было, однако удар разрушил задвижки, контролирующие сброс воды. Началась эвакуация жителей из подтопленных районов. Леонтьев назвал ситуацию терактом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анастасия Донскова

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пригожин: При разборках «Ахмата» и ЧВК «Вагнер» победитель очевиден
Почему в России невозможен переход на электрокары
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта