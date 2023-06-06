В Крыму может обмелеть Северо-Крымский канал после удара по Каховской ГЭС

«Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15−20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале», — Говорится в сообщении.
В настоящее время в канале около 40 млн куб.м воды. В ближайшее время в РК проведут оценку возможных рисков, вызванных происшествием.
Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что угрозы водоснабжению города в результате обрушения плотины ГЭС нет.
Атака на Каховскую гидроэлектростанцию произошла в ночь на 6 июня. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что взрыва на объекте не было, однако удар разрушил задвижки, контролирующие сброс воды. Началась эвакуация жителей из подтопленных районов. Леонтьев назвал ситуацию терактом.