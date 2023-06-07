Ученые: неандертальцы и люди разводили огонь разными способами Это привело к эволюционному расколу между видами.
Фоторепортажи
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
10Праздничный салют в честь Дня Победы
11:08 (мск), источник: РБК

Затопление из-за разрушения Каховской ГЭС сняли со спутника

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел накануне утром, затопило населенные пункты на обеих сторонах Днепра, левый контролирует Москва, правый — Киев. Американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки зоны бедствия.

Спецоперация на Украине
6
фотографий
6
фотографий

Подконтрольное России село Корсунка ушло под воду почти целиком, а Крынки, Казачьи Лагери и Днепряны затопило по крыши. Из Новой Каховки эвакуировали более 900 человек, нескольких местных жителей сняли с крыш. В зоне бедствия — до 40 тыс. человек.

Села расположены к западу от Новой Каховки. По данным переписи 2001 года, в Корсунке жили 1,4 тыс. человек, в Крынках — 991, в Казачьих Лагерях — 3,7 тыс. человек. В Днепрянах в 2019-м проживали 4,1 тыс.

Затопление затронуло и правый берег Днепра, контролируемый украинской стороной. По словам главы украинской Херсонской областной администрации Александра Прокудина, там затоплены 1852 дома, эвакуированы 1457 человек.

Следите за развитием темыРазрушение Каховской ГЭС
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стало известно, какие варианты рассматривает Путин помимо СВО
Песков прокомментировал новость об «обращении» Путина о военным положении
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экология