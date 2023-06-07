23:24 (мск), источник: Известия
Власти Херсонской области заявили о смещении пика наводнения
Пик наводнения в Херсонской области сместился от населенного пункта Алешки к Голой Пристани. Об этом в среду, 7 июня, заявили местные власти.
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Председатель правительства региона Андрей Алексеенко уточнил, что самая сложная обстановка складывается в прибрежных селах и городских кварталах.
«Во многие места сейчас не добраться даже на спецтехнике — только на лодках. Спасатели работают безостановочно, но людей, кому нужна помощь, очень много. Расстояния между населенными пунктами большие», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Алексеенко, спасательная операция проходит под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с правого берега Днепра. Во многих местах нарушена связь. Впрочем, несмотря на все трудности, только в Голой Пристани за день было эвакуировано более тысячи человек.
«На вечернем штабе приняли решение закрепить за каждым затопленным районом куратора из числа зампредов правительств», — подытожил чиновник.
Ранее в среду житель села Корсунки рассказал корреспонденту «Известий», как в течение двух суток на лодке вывез десятки людей из затопленных домов. Он также добавил, что его собственное жилье полностью ушло под воду буквально за 20 минут.
Погибших при подтоплении в Херсонской области нет, отметил врио главы региона Владимир Сальдо. К этому моменту из затопленных населенных пунктов эвакуировано 1,5 тыс. человек. Людей принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест. По словам Сальдо, самые сложные часы уже пережиты.
7 июня врио губернатора Херсонской области подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории региона.
Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.