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04:34 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин рассказал о попытках ВСУ атаковать Артемовск

ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Обстановка в освобожденном Артемовске сложная из-за постоянных обстрелов со стороны украинских войск, но контролируемая, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Ситуация стабильно сложная, но контролируемая, противник на регулярной основе пытается продавить как фланги, так и непосредственно совершает обстрелы, зачастую хаотические, но регулярные», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, стрельба по городу ведется из артиллерийских орудий, из минометов, задействованы беспилотники.

Как подчеркнул Пушилин, «здесь мы, конечно, никаких тоже иллюзий не испытываем, противник будет пытаться хоть в какой-то части вернуть утраченные позиции или же продемонстрировать какие-то успехи».

«Но мы понимаем, что этого противнику позволить не можем, поэтому там сконцентрированы достаточно серьезные силы… Уже более слаженная работа опять же между подразделениями», — сказал врио главы ДНР.

Кроме того, он назвал героическими действия российских военнослужащих на этом направлении.

К полудню 20 мая российские войска установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий. Позднее, в ночь на 21 мая, Минобороны сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков при поддержке артиллерии и авиации группировки войск «Юг» удалось завершить освобождение города.

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