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14:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Дроны-камикадзе атаковали два белгородских села, один человек ранен

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередной атаке вооруженных сил Украины на два населенных пункта Краснояружского района. В результате нападения есть пострадавший в селе Вязовое.

Спецоперация на Украине

«Мужчина пас скот на окраине села, в результате неконтролируемого падения беспилотника он получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей и грудной клетки. Пострадавший самостоятельно прибыл в Краснояружскую ЦРБ, вся необходимая медицинская помощь оказана», — написал губернатор в Telegram. В селе Староселье беспилотник атаковал инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет.

Территория Белгородской области регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины с начала специальной военной операции. Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в приграничных районах: Шебекинский городской округ, где ежедневно падают сотни снарядов, покидают местные жители, а власти заявляют о нехватке денег на восстановление разрушенного жилья. Вчера, 7 июня, в Шебекино из-за обстрела «Градами» произошел пожар в промзоне. Также над территорией области регулярно работает система противовоздушной обороны.

Сергей Толмачев, Воронеж

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