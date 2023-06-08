Дроны-камикадзе атаковали два белгородских села, один человек ранен

«Мужчина пас скот на окраине села, в результате неконтролируемого падения беспилотника он получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей и грудной клетки. Пострадавший самостоятельно прибыл в Краснояружскую ЦРБ, вся необходимая медицинская помощь оказана», — написал губернатор в Telegram. В селе Староселье беспилотник атаковал инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет.
Территория Белгородской области регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины с начала специальной военной операции. Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в приграничных районах: Шебекинский городской округ, где ежедневно падают сотни снарядов, покидают местные жители, а власти заявляют о нехватке денег на восстановление разрушенного жилья. Вчера, 7 июня, в Шебекино из-за обстрела «Градами» произошел пожар в промзоне. Также над территорией области регулярно работает система противовоздушной обороны.