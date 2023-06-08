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18:06 (мск), источник: РБК

Как выглядит разрушенная Каховская ГЭС вблизи. Видео

Оператор с помощью беспилотника снял разрушения Каховской ГЭС — от нее осталось только около десяти пролетов на плотине, а также здание машинного зала.

Спецоперация на Украине
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На кадрах, которые сняли с беспилотника вблизи, видно, что здание сильно разрушено, его частично сдвинуло с места водой, частично — разрушило.

Как выглядит разрушенная Каховская ГЭС спустя двое суток

Спустя двое суток после аварии от Каховской ГЭС осталась только часть плотины — это видно на кадрах, которые опубликовали власти Новой Каховки 8 июня. На видео, снятом с коптера, видно, что от плотины осталось несколько пролетов (их было 28). Также на кадрах видно здание ГЭС — потоками воды с обеих сторон от него смыло части плотины, а само здание разрушено и повалено на бок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, на кадрах видны поселки, деревни и города, которые находятся ниже по течению Днепра — их затопило.

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