18:06 (мск), источник: РБК
Как выглядит разрушенная Каховская ГЭС вблизи. Видео
Оператор с помощью беспилотника снял разрушения Каховской ГЭС — от нее осталось только около десяти пролетов на плотине, а также здание машинного зала.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На кадрах, которые сняли с беспилотника вблизи, видно, что здание сильно разрушено, его частично сдвинуло с места водой, частично — разрушило.
Спустя двое суток после аварии от Каховской ГЭС осталась только часть плотины — это видно на кадрах, которые опубликовали власти Новой Каховки 8 июня. На видео, снятом с коптера, видно, что от плотины осталось несколько пролетов (их было 28). Также на кадрах видно здание ГЭС — потоками воды с обеих сторон от него смыло части плотины, а само здание разрушено и повалено на бок.
Кроме того, на кадрах видны поселки, деревни и города, которые находятся ниже по течению Днепра — их затопило.