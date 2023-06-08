Россиянин погиб в результате нападения акулы в Красном море

«Россиянин погиб в результате нападения акулы», — сказал генконсул, добавив, что «это уже подтвердили египетские компетентные органы». По словам Воропаева, «около 15:00 по местному времени (совпадает с московским — прим. ТАСС) в районе городского пляжа Dream Beach (расположен в центральной части Хургады — прим. ТАСС) произошло нападение акулы, в результате которого погиб россиянин Попов В. Ю. 1999 года рождения».
В связи с этим, добавил он, генконсульство находится в постоянном контакте с полицией и Службой национальной безопасности провинции Красное Море.
Ранее о ЧП сообщило генеральное консульство России в Хургаде. «8 июня в результате нападения акулы в районе Dream Beach (г. Хургада) погиб человек», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале генконсульства. Дипломатическое представительство обратилось к российским гражданам с призывом «сохранять бдительность при нахождении в воде, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу».