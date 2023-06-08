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18:27 (мск), источник: ТАСС

Россиянин погиб в результате нападения акулы в Красном море

КАИР, 8 июня. /ТАСС/. Гражданин России погиб в четверг в результате нападения на него акулы в Красном море у побережья Хургады. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

«Россиянин погиб в результате нападения акулы», — сказал генконсул, добавив, что «это уже подтвердили египетские компетентные органы». По словам Воропаева, «около 15:00 по местному времени (совпадает с московским — прим. ТАСС) в районе городского пляжа Dream Beach (расположен в центральной части Хургады — прим. ТАСС) произошло нападение акулы, в результате которого погиб россиянин Попов В. Ю. 1999 года рождения».

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В связи с этим, добавил он, генконсульство находится в постоянном контакте с полицией и Службой национальной безопасности провинции Красное Море.

Ранее о ЧП сообщило генеральное консульство России в Хургаде. «8 июня в результате нападения акулы в районе Dream Beach (г. Хургада) погиб человек», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале генконсульства. Дипломатическое представительство обратилось к российским гражданам с призывом «сохранять бдительность при нахождении в воде, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу».

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