Хроника СВО: Россия отбивает атаки ВСУ на запорожском направлении

В ночь на 8 июня силы ВСУ снова предприняли попытки атак на запорожском направлении и снова неудачно, заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, с большими потерями противник отошел на исходные позиции. Таким образом, специально подготовленные резервные силы противника для осуществления этого прорыва свою задачу не выполнили, резюмировал Шойгу. По его словам, за сутки ВСУ потеряли 945 человек, и около сотни различных единиц техники, в том числе 33 танка. Модель танков он не назвал. Впрочем, сразу несколько крупных военных телеграм-каналов выложили фото и видео, где, предположительно, уничтожаются немецкие Leopard.
Украинское контрнаступление началось, сообщили The Washington Post и ABC со ссылкой на военнослужащих и украинских чиновников, в том числе близких к Владимиру Зеленскому. ВСУ, по их данным, усилили свои удары по передовым позициям на юго-востоке, идет активная фаза контрнаступления, сообщили собеседники ABC. О том, какие предварительные итоги сейчас можно подвести, рассказывает военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев:
«С нашей стороны есть ожидания, что ВСУ начали контрнаступление, получили по зубам, откатились, и все, контрнаступление закончилось, теперь они будут перегруппировываться и думать, что делать дальше. Ожидания таких действий велики, поэтому многие события легко трактовать именно в таком ключе. Но что можно точно сказать? На нескольких участках фронта происходят тактические контрнаступательные действия со стороны ВСУ. На юге между Запорожьем и Угледаром в нескольких местах достаточно серьезная активность, в этих действиях точно принимают участие танки Leopard 2. Поражены они или нет? Есть большая вероятность, что какое-то количество танков уже подбито. Мы можем говорить, что эти наступательные действия, вероятно, не имели большого успеха».
Российские войска дроном-камикадзе уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитно-ракетного комплекса IRIS-T производства Германии. Об этом ранее заявили в Минобороны России и предоставили видео поражения комплекса.
Продолжаются обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, по Шебекинскому округу было выпущено 345 снарядов — это несколько меньше, чем было в предыдущие дни. В то же время активизировались дроны-камикадзе — они атаковали несколько белгородских сел, есть один пострадавший.
Власти подконтрольной Украине территории Херсонской области заявили о девяти пострадавших после дневных обстрелов. Среди них — двое спасаталей, полицейский, врач и волонтер из Германии. Также под обстрел в Херсоне попал главный раввин Украины.