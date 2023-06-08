В ЮАР нашли древнейшее захоронение предков современных людей Останки гоминидов Homo Naledi могут совершить революцию в науке
Фоторепортажи
11Названы победители конкурса «Фотограф крупного плана 2023 года»
25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
18:51 (мск), источник: BFM.ru

Хроника СВО: Россия отбивает атаки ВСУ на запорожском направлении

Минувшей ночью силы ВСУ были остановлены на всех участках на запорожском направлении. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Военные телеграм-каналы выкладывали видео, где, предположительно, уничтожаются немецкие Leopard. Западные СМИ со ссылкой на военнослужащих и украинских чиновников сообщили, что контрнаступление ВСУ началось.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

В ночь на 8 июня силы ВСУ снова предприняли попытки атак на запорожском направлении и снова неудачно, заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, с большими потерями противник отошел на исходные позиции. Таким образом, специально подготовленные резервные силы противника для осуществления этого прорыва свою задачу не выполнили, резюмировал Шойгу. По его словам, за сутки ВСУ потеряли 945 человек, и около сотни различных единиц техники, в том числе 33 танка. Модель танков он не назвал. Впрочем, сразу несколько крупных военных телеграм-каналов выложили фото и видео, где, предположительно, уничтожаются немецкие Leopard.

Во время загрузки произошла ошибка.

Украинское контрнаступление началось, сообщили The Washington Post и ABC со ссылкой на военнослужащих и украинских чиновников, в том числе близких к Владимиру Зеленскому. ВСУ, по их данным, усилили свои удары по передовым позициям на юго-востоке, идет активная фаза контрнаступления, сообщили собеседники ABC. О том, какие предварительные итоги сейчас можно подвести, рассказывает военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев:

«С нашей стороны есть ожидания, что ВСУ начали контрнаступление, получили по зубам, откатились, и все, контрнаступление закончилось, теперь они будут перегруппировываться и думать, что делать дальше. Ожидания таких действий велики, поэтому многие события легко трактовать именно в таком ключе. Но что можно точно сказать? На нескольких участках фронта происходят тактические контрнаступательные действия со стороны ВСУ. На юге между Запорожьем и Угледаром в нескольких местах достаточно серьезная активность, в этих действиях точно принимают участие танки Leopard 2. Поражены они или нет? Есть большая вероятность, что какое-то количество танков уже подбито. Мы можем говорить, что эти наступательные действия, вероятно, не имели большого успеха».

Один из сценариев и предполагал, что за счет активного использования артиллерии, авиации, за счет минной постановки, минных полей, за счет умелой работы в обороне те либо тактические действия в разведке боем, которую ведут ВСУ, либо предвестник большого контрнаступления пока серьезных успехов иметь не будут.

Дмитрий Корнев
военный эксперт, основатель портала Military Russia

Российские войска дроном-камикадзе уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитно-ракетного комплекса IRIS-T производства Германии. Об этом ранее заявили в Минобороны России и предоставили видео поражения комплекса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Продолжаются обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, по Шебекинскому округу было выпущено 345 снарядов — это несколько меньше, чем было в предыдущие дни. В то же время активизировались дроны-камикадзе — они атаковали несколько белгородских сел, есть один пострадавший.

Власти подконтрольной Украине территории Херсонской области заявили о девяти пострадавших после дневных обстрелов. Среди них — двое спасаталей, полицейский, врач и волонтер из Германии. Также под обстрел в Херсоне попал главный раввин Украины.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как потребителю защитить свои права. Отвечают юристы
Как не навредить здоровью на работе. Практические советы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Шойгу Сергей