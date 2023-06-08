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19:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Шойгу поручил ускорить поставку техники в зону спецоперации

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные должны ускорить поставку техники всех видов в зону военной операции России на Украине. Об этом он сказал во время проверки арсеналов и баз хранения Западного военного округа.

Спецоперация на Украине

«Противник сегодня пытался наступать. Только за два часа первого боя наши ребята уничтожили 30 танков и 10 БМП. За два часа боя, с утра. Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь», — привела пресс-служба Минобороны России слова Сергея Шойгу.

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Во время проверки одной из баз резерва Сергей Шойгу проверил организацию приема и содержания бронетанкового вооружения и техники, а также подготовку к ее отправке в войска. Шойгу потребовал сократить сроки приема техники от производителей и как можно быстрее готовить ее к отправке военным. Он также обратил внимание на необходимость установки дополнительной защиты на бронетехнику «с учетом опыта специальной военной операции».

Сергей Шойгу также проверил один из арсеналов хранения артиллерийских боеприпасов и ракет. Там он обратил внимание на качественную подготовку и своевременную отправку боеприпасов и ракет подразделениям в зоне военной операции на Украине и проходящим боевое слаживание.

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