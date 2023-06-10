Суд в Москве арестовал американского музыканта Трэвиса Лика по делу о сбыте наркотиков

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Лика Майкла Трэвиса меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 августа 2023 года. Он обвиняется по п. “г” ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере)», — сказали в пресс-службе, добавив, что ранее по этому делу была арестована знакомая Лика россиянка Валерия Гробанюк. В случае признания их вины фигурантам грозит до 12 лет колонии.
По информации на странице Лика во «ВКонтакте», он — вокалист российской группы «Лови ночь», также сотрудничал с ансамблем «Тараканы». Ранее проходил службу в ВВС США. В пресс-службе суда уточнили, что он служил в воздушно-десантных войсках.
По данным телеканала «РЕН ТВ», несколько дней назад в квартире американца на Запорожской улице в Москве прошел обыск. Как сообщается, было обнаружено подозрительное вещество, которое направили на экспертизу, а также весы, зип-пакеты и прочие средства расфасовки закладок. В пресс-службе Хамовнического суда ТАСС сообщили, что музыкант «обвиняется в организации бизнеса по сбыту наркотиков с привлечением молодых людей», не приведя подробностей.