21:48 (мск), источник: ТАСС
Вода практически полностью ушла из Новой Каховки после ЧС на ГЭС
МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Вода, которая подтопила Новую Каховку из-за разрушения ГЭС, практически полностью ушла из города, сказал мэр Владимир Леонтьев.
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«Весь город по большому счету освобожден от воды, откачиваем из подвалов», — сказал он в эфире телеканала РБК.
Как написал в Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, Министерство здравоохранения России направило в регион специалистов для оказания медицинской помощи людям, пострадавшим от наводнения. «Среди прибывших — один из заместителей министра, входящий в созданный по поручению президента оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», — уточнил он. Также Сальдо напомнил, что министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщал об отправке в регион партии лекарственных препаратов, в том числе вакцины от гепатита А.
По словам Сальдо, из затопленных населенных пунктов региона эвакуировано более 6 тыс. жителей, в том числе 235 детей. В ликвидации последствий принимают участие 795 человек, привлечено 344 единицы техники. Сальдо отмечал, что проведению работ мешают постоянные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.