13:56 (мск), источник: РБК
Минобороны заявило о ночном ударе с моря по резервам ВСУ
Минувшей ночью был нанесен удар высокоточным оружием морского базирования по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны России.
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«Назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — говорится в сообщении.
Кроме этого, ВСУ за прошедшие сутки предприняли несколько попыток атаковать российские позиции на южно-донецком направлении — в районах Авдеевки и Марьинки. Все они были отражены, добавили в ведомстве.
Также Минобороны сообщило о боях на следующих направлениях:
Помимо этого, в министерстве заявили об уничтожении радиолокационной станции ЗРК С-300, а также нескольких гаубиц Д-30 и Д-20.
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