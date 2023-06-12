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13:56 (мск), источник: РБК

Минобороны заявило о ночном ударе с моря по резервам ВСУ

Минувшей ночью был нанесен удар высокоточным оружием морского базирования по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — говорится в сообщении.

Кроме этого, ВСУ за прошедшие сутки предприняли несколько попыток атаковать российские позиции на южно-донецком направлении — в районах Авдеевки и Марьинки. Все они были отражены, добавили в ведомстве.

Также Минобороны сообщило о боях на следующих направлениях:

  • «Южной» группировкой войск успешно отражены две атаки подразделений 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Первомайское и северной окраины Марьинки (ДНР), погибло до 140 украинских военных;
  • артиллерией «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Масютовка, Кисловка (Харьковской области) и Стельмаховка (ЛНР), потери противника составили до 35 военнослужащих;
  • группировка войск «Центр» нанесла удары по позициям противника на красно-лиманском направлении, потери противника составили до 55 человек;
  • на запорожском направлении ВС РФ поразили подразделения 65-й мехбригады ВСУ.

Помимо этого, в министерстве заявили об уничтожении радиолокационной станции ЗРК С-300, а также нескольких гаубиц Д-30 и Д-20.

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