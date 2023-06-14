Российские войска нанесли ракетные удары по резервам ВСУ и наемникам

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства», — заявили в ведомстве.
Все назначенные объекты поражены, цель ударов достигнута, подчеркнули в Минобороны.
Там рассказали также о боевых действиях на различных участках фронта. Так, на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях украинская армия продолжала безуспешные попытки наступления и несла значительные потери. На Времевском выступе, в районе Макаровки, обороняющиеся подразделения группировки войск «Восток» отразили атаки двух мотопехотных рот ВСУ, уничтожив четыре танка и семь боевых бронированных машин. Под Пречистовкой отражены атаки двух украинских ротных тактических групп ВСУ, те потеряли пять танков и пять бронемашин. В районе Ровнополя, Левадного и совхоза «Октябрь» российские войска подбили пять танков противника.
Всего за сутки потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях составили более 800 военнослужащих, 20 танков, четыре бронемашины, 15 БМП, две американские артиллерийские системы М777, гаубицы «Мста-Б» и Д-30 и боевая машина РСЗО «Град».
А в целом, по информации Минобороны, с 4 июня украинские Вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысяч человек убитыми и ранеными, не считая военнослужащих, погибших в результате ракетных ударов.
На Донецком направлении Южная группировка войск также успешно отражала атаки противника, уничтожив не менее 205 украинских бойцов, две бронемашины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, а также склады боеприпасов 45-й артиллерийской и 57-й мотопехотной бригад ВСУ. На Купянском направлении подразделения Западной группировки пресекли деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Там ВСУ потеряли порядка 30 человек, боевую бронемашину, два автомобиля, американскую САУ М109 Paladin и польскую Krab.
На Краснолиманском направлении группировка «Центр» уничтожила около 60 украинских военнослужащих, БМП, два пикапа, САУ «Гвоздика», гаубицу Д-20 и боевую машину РСЗО «Град». А на Херсонском направлении потери ВСУ составили примерно 50 человек, девять автомобилей и САУ «Акация».
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 107 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике в 137 районах. Силы ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и четыре снаряда систем залпового огня HIMARS, а также 20 беспилотников.