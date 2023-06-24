Минобороны обратилось к бойцам отрядов ЧВК «Вагнер»

«Обращаемся к бойцам штурмовых отрядов “ЧВК “Вагнер”. Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана”, — сказали в военном ведомстве.
Бойцов «Вагнера» призвали проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны или правоохранительных органов.
«Мы гарантируем всем безопасность», — подчеркивается в заявлении.