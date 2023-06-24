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09:18 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны обратилось к бойцам отрядов ЧВК «Вагнер»

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Минобороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов «ЧВК “Вагнер”, заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Обращаемся к бойцам штурмовых отрядов “ЧВК “Вагнер”. Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана”, — сказали в военном ведомстве.

Бойцов «Вагнера» призвали проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны или правоохранительных органов.

«Мы гарантируем всем безопасность», — подчеркивается в заявлении.

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