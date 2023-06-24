ВКС РФ нанесли удар по центрам разведки и технике ВСУ на двух аэродромах

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — сказал он в ходе брифинга.
По словам генерал-лейтенанта, также российскими силами был уничтожен склад с крылатыми ракетами Storm Shadow на украинской авиабазе в районе Страконстантинова. Это стало ответом на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив, отметил Конашенков.
Кроме того, в районах населенных пунктов Ягодное и Берестовое Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили три украинских диверсионно-разведывательные группы, а около Днепропетровска — два хранилища топлива для киевской военной техники.
Ранее, 22 июня, Минобороны РФ сообщило об успешной работе экипажей ударных вертолетов Ка-52 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. После того, как были обнаружены укрепленные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ), летчики ликвидировали пункт управления и несколько единиц бронетехники противника.