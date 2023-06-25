Экипажи ударных вертолетов России нанесли ракетно-бомбовые удары по двум бригадам ВСУ

«В ходе боевых действий на купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 авиационной группировки “Запад” нанесли 11 ракетно-бомбовых ударов по 9 районам сосредоточения живой силы, вооружению, военной и специальной техники и состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны», — заявил Зыбинский.
Кроме того, группировка «Запад» за минувшие сутки сорвала четыре попытки ВСУ провести ротацию подразделений на передовых позициях на купянском направлении, заявил Зыбинский.
«Артиллерией группировки в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка и Новоселовское сорваны четыре попытки провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях. Потери составили более взвода живой силы противника», — сообщил Зыбинский.
По его словам, также в ходе контрбатарейной борьбы расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» уничтожили два минометных расчета ВСУ в районе населенных пунктов Кисловка и Табаевка.