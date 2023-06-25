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15:15 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило об отражении 10 атак ВСУ в районе Артемовска

Российские военные отразили 10 атак Вооруженных сил Украины в районе Артемовска (Бахмут), сообщило Минобороны России. Украинские военные пытались атаковать в районе населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василевка, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«За сутки успешно отражено десять атак противника в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василевка Донецкой Народной Республики», — сказал представитель ведомства Игорь Конашенков. Еще четыре атаки украинских войск отразили в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское на донецком направлении, отметили в Минобороны. В районе Авдеевки уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Помимо этого, Минобороны в сводке сообщило, что:

  • На Краснолиманском направлении отражено четыре атаки в районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР), а также Кармазиновка и Червоная Диброва (ЛНР).
  • В районе Серебрянского лесничества пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
  • На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отражены две атаки 128-й бригады теробороны в направлении населенного пункта Приютное Запорожской области.
  • На Запорожском направлении армия отразила атаку подразделений ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
  • В районах населенных пунктов Кушугум в Запорожской области, Казацкое Херсонской области, Огурцово Харьковской области уничтожены склады боеприпасов ВСУ.
  • Средствами противовоздушной обороны были перехвачены тактическая ракета «Точка-У» и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
  • Уничтожено четыре украинских дрона в районах населенных пунктов Коломыйчиха ЛНР, а также Соледар, Бахмутское и Новопетриковка ДНР.

Всего с начала специальной военной операции уничтожены 4779 беспилотных летательных аппаратов, 1131 боевая машина реактивных систем залпового огня, а также 10348 танков и других боевых бронированных машин, отчиталось Минобороны.

Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ провели наступление на нескольких направлениях. «По направлению Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки, Курдюмовки», — говорила она. Помимо этого, Маляр упомянула бои на купянском, лиманском, марьинском, авдеевском, шахтерском и южных направлениях. На последних ВСУ ведут наступательные действия, отметила Маляр.

Минобороны России в сводке на 24 июня называло безуспешными попытки ВСУ наступать.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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