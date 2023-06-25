Минобороны сообщило об отражении 10 атак ВСУ в районе Артемовска

«За сутки успешно отражено десять атак противника в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василевка Донецкой Народной Республики», — сказал представитель ведомства Игорь Конашенков. Еще четыре атаки украинских войск отразили в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское на донецком направлении, отметили в Минобороны. В районе Авдеевки уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
Помимо этого, Минобороны в сводке сообщило, что:
Всего с начала специальной военной операции уничтожены 4779 беспилотных летательных аппаратов, 1131 боевая машина реактивных систем залпового огня, а также 10348 танков и других боевых бронированных машин, отчиталось Минобороны.
Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ провели наступление на нескольких направлениях. «По направлению Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки, Курдюмовки», — говорила она. Помимо этого, Маляр упомянула бои на купянском, лиманском, марьинском, авдеевском, шахтерском и южных направлениях. На последних ВСУ ведут наступательные действия, отметила Маляр.
Минобороны России в сводке на 24 июня называло безуспешными попытки ВСУ наступать.