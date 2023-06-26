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16:53 (мск), источник: © РИА Новости

Суд приговорил физика Голубкина к 12 годам колонии за госизмену

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил профессора МФТИ Валерия Голубкина к 12 годам колонии строгого режима за госизмену, сообщил корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Признать виновным, <…> приговорить к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год», — огласил решение судья.

В прениях сторон гособвинитель просил назначить подсудимому именно это наказание. Дело слушалось в закрытом режиме из-за секретности материалов.

Голубкин — физик-теоретик, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ, доктор технических наук, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и один из самых известных специалистов в области гиперзвука. Его арестовали в апреле 2021 года по статье 275 Уголовного кодекса «Госизмена».

Как рассказывал РИА Новости адвокат Иван Павлов*, в ноябре 2018-го Голубкин передал координатору проекта HEXAFLY-INT Йохану Стиланту (ESA-ESTEC), которого следствие сочло его контактом, отчеты о проделанной работе. Сам он не занимался сбором информации, а лишь помогал оформлять их. Ученый действовал, выполняя распоряжение руководителя, а сведения в отчетах касались только HEXAFLY-INT.

Защита заявляла, что на все отчеты были получены разрешительные документы, подтверждающие отсутствие в них чувствительной информации.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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