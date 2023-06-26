Суд приговорил физика Голубкина к 12 годам колонии за госизмену

«Признать виновным, <…> приговорить к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год», — огласил решение судья.
В прениях сторон гособвинитель просил назначить подсудимому именно это наказание. Дело слушалось в закрытом режиме из-за секретности материалов.
Голубкин — физик-теоретик, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ, доктор технических наук, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и один из самых известных специалистов в области гиперзвука. Его арестовали в апреле 2021 года по статье 275 Уголовного кодекса «Госизмена».
Как рассказывал РИА Новости адвокат Иван Павлов*, в ноябре 2018-го Голубкин передал координатору проекта HEXAFLY-INT Йохану Стиланту (ESA-ESTEC), которого следствие сочло его контактом, отчеты о проделанной работе. Сам он не занимался сбором информации, а лишь помогал оформлять их. Ученый действовал, выполняя распоряжение руководителя, а сведения в отчетах касались только HEXAFLY-INT.
Защита заявляла, что на все отчеты были получены разрешительные документы, подтверждающие отсутствие в них чувствительной информации.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.