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20:06 (мск), источник: © РИА Новости

Отечественный аналог Википедии стал доступен для читателей

МОСКВА, 26 июня — РИА Новости. Сайт «Рувики» стал доступен для читателей в бета-версии, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: Рувики

На сайте свободной энциклопедии сообщается, что сейчас в сервисе 1 910 653 статьи на русском языке.

«Сейчас Рувики в бета-версии. Скоро станет доступно свободное редактирование», — говорится на сайте ресурса.

Российский суд ранее оштрафовал фонд Wikimedia Foundation, Inc. за запрещенную информацию в «Википедии», в том числе о зацепинге, 12 раз на 22,9 миллиона рублей.

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