20:06 (мск), источник: © РИА Новости
Отечественный аналог Википедии стал доступен для читателей
МОСКВА, 26 июня — РИА Новости. Сайт «Рувики» стал доступен для читателей в бета-версии, передает корреспондент РИА Новости.
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На сайте свободной энциклопедии сообщается, что сейчас в сервисе 1 910 653 статьи на русском языке.
«Сейчас Рувики в бета-версии. Скоро станет доступно свободное редактирование», — говорится на сайте ресурса.
Российский суд ранее оштрафовал фонд Wikimedia Foundation, Inc. за запрещенную информацию в «Википедии», в том числе о зацепинге, 12 раз на 22,9 миллиона рублей.