Опубликованы кадры подрыва на мине американского броневика ВСУ

На кадрах, опубликованных Минобороны, видно, как американский бронеавтомобиль Oshkosh, возглавлявший группу, подрывается на мине. Это нарушает строй, техника врага попадает в ловушку, и многие украинские военные бегут.
«Часть колонны подорвалась на ТМ — отработали с ПТУРов. Данный вид техники подорвался на мине. Экипаж выбежал и, как большинство экипажей противника, дали деру», — пояснил стрелок-штурмовик с позывным Лаврик.
Подбитый американский бронеавтомобиль также снят на видео с близкого расстояния. Два колеса у него пробиты, видны повреждения от осколков. Один из военнослужащих за кадром произносит «только с растаможки». Такие бронеавтомобили обычно используют для высадки пехоты, в задней части кузова он может перевозить еще минимум шестерых, броневики также можно использовать для подвоза боеприпасов.
Командир танковой роты, Герой России капитан Руслан Курбанов помог вытащить бронеавтомобиль с поля боя, изучил машину, его она не впечатлила.
«Она настолько убогая. У них электрооборудование. При осколочных попаданиях машина диагностику не проходит. Перестает запускаться», — рассказал он.
Курбанов добавил, что почти вся британская колесная техника оснащена пневмоподвеской, подушки которой также выходят из строя при попадании осколков. Двигаться на таком броневике можно только «цепляя за все».
По словам капитана, трофейную технику они используют либо для своих нужд, либо отправляют для изучения.