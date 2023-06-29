Российские военные потопили лодки с отрядами ВСУ у Антоновского моста

«Никаких плацдармов противник там не создал и никакого наступательного потенциала у него нет», — сказал он.
По словам политика, российские военные также «уничтожили загруженную лодку, на которой боевики пытались эвакуироваться из-под моста на правый берег».
Кроме того, как добавил Сальдо, на правом берегу разбит другой отряд ВСУ, готовившийся к переправе, разгромлены три артиллерийские позиции для обстрела левобережной части региона и сбиты два дрона, с которых корректировался огонь.
В Telegram-каналах ранее появились сообщения, что ВСУ закрепились на левом берегу Днепра и расширяют плацдарм в районе поврежденного автомобильно-пешеходного моста через Днепр, соединяющего поселок Антоновка с городом Алешки.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
На сегодня российские военные контролируют 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, управляется Киевом.