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07:49 (мск), источник: ТАСС

Авиация группировки «Юг» уничтожила пункты временной дислокации четырех украинских бригад

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Авиация Южной группировки войск нанесла удары на трех направлениях и уничтожила пункты временной дислокации трех механизированных украинских бригад и бригады теробороны. Об этом заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Спецоперация на Украине
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«Бомбардировочной авиацией Южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам противника на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях. В результате поражены пункты временной дислокации личного состава 92-й, 54-й, 22-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны противника», — сказал он.

По словам Астафьева, подразделения группировки также сорвали атаку штурмовой группы 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Крутая Балка на авдеевском направлении.

Кроме того, как сообщил начальник пресс-центра, подразделение специального назначения соединения Южного военного округа вскрыло выдвижение разведывательно-диверсионной группы в районе Первомайского. Ударом артиллерии противный был остановлен и понес потери в живой силе и технике.

Вадим Астафьев также проинформировал, что артиллерия группировки нанесла удары по опорным пунктам ВСУ в районе Красногоровки и Белогоровки. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены три 120-мм миномета и две единицы автомобильной техники подвоза. А экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» нанес удар по скоплению живой силы противника в районе окраины Артемовска.

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