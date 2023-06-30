Стрельбу в аэропорту Кишинёва открыл гражданин Таджикистана

По последним данным, иностранец выхватил пистолет у пограничника во время конвоирования для посадки на обратный рейс и открыл стрельбу.
«Во время сопровождения в стерильную зону для возвращения он застрелил сотрудника пограничной полиции и сотрудника службы безопасности аэропорта. Ещё один человек — пассажир — получил ранения. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Правительство окажет необходимую помощь», — написал в соцсетях Дорин Речан.
Напомним, вечером 30 июня пассажир открыл стрельбу в аэропорту Кишинёва. Стрелок застрелил пограничника и ещё одного гражданского и забаррикадировался в здании. Авиасообщение было приостановлено. К настоящему моменту опасного пассажира задержали.