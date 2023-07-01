Российский ускоритель элементарных частиц очистит воды Амазонки Также его можно будет использовать для стерилизации медицинского оборудования.
Фоторепортажи
20Разрушение Каховской ГЭС
11Названы победители конкурса «Фотограф крупного плана 2023 года»
09:37 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска зачистили левый берег Днепра у Антоновского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. Военнослужащие группировки «Днепр» ночью зачистили территорию на левом берегу Днепра, в районе Антоновского моста, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках. К трем часам ночи опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики, были взяты», — написал он.

По его словам, российские бойцы проявили смелость, решительность и находчивость, противник оказался ошеломлен и разгромлен.

«Все, никаких “плацдармов” на левом берегу нет», — подчеркнул Сальдо.

Они отметил, что в операции по уничтожению плацдарма участвовали бойцы отряда «Шторм», 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 205-й мотострелковой и 127-й бригад.

Антоновский мост через Днепр протяженностью 1,4 километра расположен в районе Херсона. С прошлого лета украинские войска интенсивно обстреливали его, в основном из американских РСЗО HIMARS. Осенью, после отхода российских подразделений на левый берег Днепра, несколько пролетов моста были разрушены.

Как рассказал на днях начальник штаба полка с позывным Белый, после разрушения Каховской ГЭС российские военные были вынуждены убрать наблюдательные посты и передовые отряды с острова под Антоновским мостом. Воспользовавшись этим, противник сумел небольшими группами высадиться на острове. Накануне российские войска нанесли по району моста ракетный удар из оперативно-тактического комплекса «Искандер», 30 боевиков были убиты, более десяти ранены.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Киеве выдвинули ультиматум НАТО
'США помогут'. Что задумали Польша и Литва на Украине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта