Российские войска зачистили левый берег Днепра у Антоновского моста

«Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках. К трем часам ночи опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики, были взяты», — написал он.
По его словам, российские бойцы проявили смелость, решительность и находчивость, противник оказался ошеломлен и разгромлен.
«Все, никаких “плацдармов” на левом берегу нет», — подчеркнул Сальдо.
Они отметил, что в операции по уничтожению плацдарма участвовали бойцы отряда «Шторм», 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 205-й мотострелковой и 127-й бригад.
Антоновский мост через Днепр протяженностью 1,4 километра расположен в районе Херсона. С прошлого лета украинские войска интенсивно обстреливали его, в основном из американских РСЗО HIMARS. Осенью, после отхода российских подразделений на левый берег Днепра, несколько пролетов моста были разрушены.
Как рассказал на днях начальник штаба полка с позывным Белый, после разрушения Каховской ГЭС российские военные были вынуждены убрать наблюдательные посты и передовые отряды с острова под Антоновским мостом. Воспользовавшись этим, противник сумел небольшими группами высадиться на острове. Накануне российские войска нанесли по району моста ракетный удар из оперативно-тактического комплекса «Искандер», 30 боевиков были убиты, более десяти ранены.