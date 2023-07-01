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13:10 (мск), источник: Газета.Ру

Число арестов после беспорядков во Франции превысило 1300

Во Франции полицейские за минувшую ночь задержали более 1300 участников беспорядков, вспыхнувших по всей стране. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV со ссылкой на данные правоохранителей.

Источник: Reuters

«1311 человек задержаны в ночь на субботу (1 июля) во Франции», — говорится в материале.

Согласно информации телеканала, 406 из них зафиксированы в Париже и пригороде французской столицы.

Протесты во Франции начались вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка Нахеля от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. На следующий день беспорядки продолжились, в полиции уже отчитались о задержании порядка тысячи человек.

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