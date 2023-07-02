Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась

«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 6.00: пробка до трех километров, время ожидания до 1,5 часов», — уточнило региональное ведомство.
При этом в обратном направлении по состоянию на 6.00 пробки нет, добавили там.
В субботу оперативный штаб Краснодарского края сообщил о пробке длиной около девяти километров, позднее она сократилась до семи. Как пояснили в управлении ведомственной охраны Министерства транспорта, образование очередей на въезд в Крым связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру.
Водителям, направляющимся на полуостров, рекомендовали при планировании поездки учитывать время на прохождение проверок. Власти предупредили, что скорость досмотра напрямую зависит от количества провозимых вещей.