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06:59 (мск), источник: © РИА Новости

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края к утру воскресенья растянулась на три километра, время ожидания составляет примерно 1,5 часа, сообщается в Telegram-канале Минтранса Крыма.

Источник: Reuters

«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 6.00: пробка до трех километров, время ожидания до 1,5 часов», — уточнило региональное ведомство.

При этом в обратном направлении по состоянию на 6.00 пробки нет, добавили там.

В субботу оперативный штаб Краснодарского края сообщил о пробке длиной около девяти километров, позднее она сократилась до семи. Как пояснили в управлении ведомственной охраны Министерства транспорта, образование очередей на въезд в Крым связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру.

Водителям, направляющимся на полуостров, рекомендовали при планировании поездки учитывать время на прохождение проверок. Власти предупредили, что скорость досмотра напрямую зависит от количества провозимых вещей.

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