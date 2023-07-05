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23:07 (мск), источник: ТАСС

СК возбудил уголовное дело по факту нападения на Милашину и Немова

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. СК РФ возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ после нападения в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Агентство «Москва»

«Руководитель следственного управления СК РФ по Чеченской Республике Волков В. Г. доложил председателю СК России, что по результатам проверки о нападении на Александра Немова и Елену Милашину возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. п. “г”, “д”, “з” ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и п. п. “а”, “в” ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)», — сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что в настоящее время следственной группой проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному преступлению, и всех обстоятельств произошедшего.

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