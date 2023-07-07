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10:28 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура Подмосковья начала проверку Mars на финансирование ВСУ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Прокуратура Подмосковья начала проверку американской компании Mars, специализирующейся на продуктах питания и кормах для животных, на предмет финансирования украинской армии и соответствия уплаченных налогов. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время прокуратура Подмосковья проводит проверку о противоправной деятельности ООО “Марс”, в частности компанию проверяют на оказание финансовой поддержки Вооруженным силам Украины, а также на достоверность полученных доходов и их соответствия уплаченным в казну РФ налоговым отчислениям», — сказал собеседник агентства.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку компании Mars. Он отмечал, что компания зарабатывает в России миллиарды, спонсирует Украину и, возможно, украинские Вооруженные силы, прикрываясь гуманитарными целями.

Официальным комментарием компании Mars и прокуратуры ТАСС пока не располагает.

Компания Mars помимо одноименных шоколадных батончиков и других кондитерских изделий (батончики Bounty, Milky Way, Twix, шоколадные конфеты M&M's, драже Skittles) также владеет брендами жевательных резинок Orbit и Wrigley’s и марками кормов для домашних питомцев Pedigree, Royal Canin и Sheba. Президент компании Mars Грант Рид в марте прошлого года заявил о приостановке всех своих рекламных кампаний в РФ и Белоруссии, а также временном отказе от инвестиций в России.

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