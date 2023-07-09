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12:36 (мск), источник: © РИА Новости

В районе Керчи сбили крылатую ракету

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Российские силы ПВО сбили крылатую ракету в окрестностях Керчи, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет», — написал Аксенов.

Глава республики призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Украинские войска постоянно обстреливают приграничные российские территории, в том числе Крым и Севастополь. Утром 22 июня они нанесли ракетный удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом, серьезно повредив Чонгарский мост. На месте обнаружили фрагменты крылатой ракеты Storm Shadow франко-британского производства.

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