12:36 (мск), источник: © РИА Новости
В районе Керчи сбили крылатую ракету
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Российские силы ПВО сбили крылатую ракету в окрестностях Керчи, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет», — написал Аксенов.
Глава республики призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Украинские войска постоянно обстреливают приграничные российские территории, в том числе Крым и Севастополь. Утром 22 июня они нанесли ракетный удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом, серьезно повредив Чонгарский мост. На месте обнаружили фрагменты крылатой ракеты Storm Shadow франко-британского производства.