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15:11 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на трех направлениях

За последние сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались вести наступление на трех направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедших суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на Донецком, Южнодонецком и Краснолиманском направлениях», — говорится в очередной сводке военного ведомства о ходе спецоперации.

На Донецком направлении российские военные отразили атаки противника в районе Белогоровки, Опытного, Первомайского и Северного ДНР. На Южнодонецком и Запорожском направлениях были пресечены попытки ВСУ продвинуться в районе Работино, Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области. На Краснолиманском направлении российские военные отбили атаки украинской армии под Торским в ДНР, а также под Нововодяным и Невским в ЛНР.

Также Вооруженные силы РФ пресекли деятельность двух групп украинских диверсантов в районе Серебрянского лесничества, еще одна украинская диверсионно-разведывательная группа была поражена в районе Ровнополя ДНР.

Кроме того, в ДНР, Запорожской и Харьковской областях российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ, добавили в Минобороны.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ. По данным Минобороны, с начала спецоперации было уничтожено 453 самолета, 241 вертолет, свыше 4900 беспилотников, а также более 10 600 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.

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