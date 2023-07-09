15:11 (мск), источник: Ведомости
Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на трех направлениях
За последние сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались вести наступление на трех направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
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«В течение прошедших суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на Донецком, Южнодонецком и Краснолиманском направлениях», — говорится в очередной сводке военного ведомства о ходе спецоперации.
На Донецком направлении российские военные отразили атаки противника в районе Белогоровки, Опытного, Первомайского и Северного ДНР. На Южнодонецком и Запорожском направлениях были пресечены попытки ВСУ продвинуться в районе Работино, Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области. На Краснолиманском направлении российские военные отбили атаки украинской армии под Торским в ДНР, а также под Нововодяным и Невским в ЛНР.
Также Вооруженные силы РФ пресекли деятельность двух групп украинских диверсантов в районе Серебрянского лесничества, еще одна украинская диверсионно-разведывательная группа была поражена в районе Ровнополя ДНР.
Кроме того, в ДНР, Запорожской и Харьковской областях российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ, добавили в Минобороны.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ. По данным Минобороны, с начала спецоперации было уничтожено 453 самолета, 241 вертолет, свыше 4900 беспилотников, а также более 10 600 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.