Новый ракетный корабль «Циклон» пополнил ВМФ России

«Сегодня в городе Керчь, на Судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы, состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ России малого ракетного корабля “Циклон” и подъема на нем Андреевского военно-морского флага. Церемония прошла под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова», — отметили в ведомстве.
Согласно флотской традиции, адмирал Евменов передал военно-морской флаг командиру корабля. Приказом главкома корабль зачислили в состав Черноморского флота.
«Корабль усилит надводную составляющую Черноморского флота и будет эффективно выполнять задачи по своему предназначению в составе отрядов и группировок флота», — сказал главком на церемонии.
Евменов также отметил профессионализм и мастерство керченских корабелов и вручил отличившимся заводчанам медали «Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков».
В ведомстве напомнили, что для керченского судостроительного завода «Циклон» стал первым за 25 лет военным кораблем, прошедшим на предприятии полный цикл строительства и комплекс испытаний. Специалисты 51-го Центрального конструкторско-технологического института судоремонта Минобороны России приступили к разработке ремонтно-технической и сервисной документации для кораблей проекта 22800, позволяющей сократить сроки и стоимость ремонта новых кораблей в будущем.
Ранее гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов сообщал РИА Новости, что «Циклон» станет первым МРК проекта 22800 «Каракурт», вооруженным морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М». Всего корпорация должна выполнить заказ на строительство пяти кораблей проекта 22800. «Циклон» стал четвертым в серии.
МРК проекта 22800 «Каракурт» предназначены для выполнения задач как в составе отрядов и группировок боевых кораблей, так и одиночно. Вооружены комплексом «Калибр» с высокоточными крылатыми ракетами большой дальности, предназначенным для поражения морских и береговых целей, а также зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М».