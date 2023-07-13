Подозреваемый в убийстве сотрудника военкомата Краснодара арестован

«Подозреваемому в убийстве бывшего командира подлодки “Краснодар” Станислава Ржицкого, по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении Следкома в Telegram.
Как пишет РИА Новости, суд арестовал подозреваемого до 10 сентября.
Как добавили правоохранители, накануне в ходе допроса подозреваемый признал вину в убийстве.
Об убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе, экс-командира подлодки «Краснодар» Черноморского флота Станислава Ржицкого стало известно 10 июля. Отмечалось, что он скончался от огнестрельных ранений. Гибель офицера подтвердили в городской администрации, отметив, что по этому факту правоохранители проводят проверку.
Подозреваемый в преступлении был задержан в Краснодарском крае на следующий день. При нем был обнаружен пистолет с глушителем, из которого предположительно совершено убийство.
Станислав Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки «Краснодар», которая прибыла в место постоянного базирования — Севастополь — в августе 2017-го, после выполнения боевых задач в Сирии в составе постоянного соединения ВМФ РФ.