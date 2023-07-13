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17:29 (мск), источник: РИА Крым

Подозреваемый в убийстве сотрудника военкомата Краснодара арестован

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

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«Подозреваемому в убийстве бывшего командира подлодки “Краснодар” Станислава Ржицкого, по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении Следкома в Telegram.

Как пишет РИА Новости, суд арестовал подозреваемого до 10 сентября.

Как добавили правоохранители, накануне в ходе допроса подозреваемый признал вину в убийстве.

Об убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе, экс-командира подлодки «Краснодар» Черноморского флота Станислава Ржицкого стало известно 10 июля. Отмечалось, что он скончался от огнестрельных ранений. Гибель офицера подтвердили в городской администрации, отметив, что по этому факту правоохранители проводят проверку.

Подозреваемый в преступлении был задержан в Краснодарском крае на следующий день. При нем был обнаружен пистолет с глушителем, из которого предположительно совершено убийство.

Станислав Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки «Краснодар», которая прибыла в место постоянного базирования — Севастополь — в августе 2017-го, после выполнения боевых задач в Сирии в составе постоянного соединения ВМФ РФ.

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