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11:26 (мск), источник: Ведомости

Один человек погиб при ЧП на Уральском электрохимическом комбинате

Один человек погиб при разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом (соединение урана и фтора) урана в одном из цехов Уральского электрохимического комбината (УЭХК) в Новоуральске Свердловской области. Об этом представитель экстренных служб рассказал в разговоре с «РИА Новости».

«Произошла разгерметизация резервуара с обедненным гексафторидом урана объемом один кубометр. В результате механического воздействия погиб один человек», — сказал он.

По информации Telegram-канала «112», погибшим оказался 65-летний сотрудник предприятия, который получил травму головы при перезарядке емкости с обедненным гексафторидом урана. Официальные причины произошедшего пока устанавливаются.

Разгерметизация баллона произошла 14 июля в 09:13 по местному времени (07:13 мск) в цехе 53 УЭХК. В пресс-службе комбината тогда сообщили, что «ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка». Сотрудники цеха были эвакуированы. Сам комбинат продолжил работу в штатном режиме.

В УЭХК заверили, что радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме. Там пояснили, что активность обедненного урана ниже, чем у природной урановой руды. В связи с этим опасности для жителей Новоуральска нет.

УЭХК входит в структуру топливной компании «ТВЭЛ» (принадлежит «Росатому»). По информации на сайте комбината, он является основным предприятием уральского атомного кластера и считается крупнейшим производителем обогащенного урана. Завод начал работать в 1949 г.

Обедненный гексафторид урана (ОГФУ) является побочным продуктом переработки гексафторида урана в обогащенный уран, который используется в производстве ядерного топлива для АЭС и других реакторов. Обедненный уран же хранится на заводских площадках.

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