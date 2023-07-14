Основная часть атакующих уничтожена: в группировке «Юг» заявили о срыве попытки прорыва украинских штурмовиков

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российские военные сорвали попытку наступления ВСУ на одном из участков спецоперации.
По его словам, разведывательное подразделение спецназа Южной группировки войск вскрыло попытку выдвижения в направлении Клещеевки группы противника из состава 711-й штурмовой роты пограничного отряда Украины.
«Завязался бой — огнём артиллерии соединений 3-го армейского корпуса Южного военного округа попытка прорыва украинских штурмовиков была сорвана», — уточнил Астафьев.
Он уточнил, что бойцы российского спецназа захватили двоих пленных, при этом основная часть атакующих была уничтожена.
Кроме того, экипаж тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» поразил скопление живой силы 28-й механизированной бригады ВСУ в районе Курдюмовки (ДНР). Наряду с этим в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки «Юг» уничтожила две гаубицы Д-20 и самоходное артиллерийское орудие 2С1 «Гвоздика» в районе Северска.
Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, на Сватовском направлении артиллерия ВС РФ поразила силы ВСУ, предпринявшие попытку атаки.
«Огнём артиллерии группировки войск “Центр” нанесено поражение по атакующему российские позиции подразделению 66-й механизированной бригады ВСУ. Противник понёс потери и отошёл на ранее занимаемые позиции», — сказал Савчук.
Кроме того, на Краснолиманском направлении подразделение 63-й механизированной бригады украинских войск при поддержке техники также предприняло попытки атаки позиций российских ВС.
«В результате огневого поражения уничтожены боевая машина пехоты и два автомобиля типа пикап противника», — уточнил Савчук, отметив, что ВСУ понесли существенные потери в живой силе.
Кроме того, экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» поразили пять целей, среди которых два опорных пункта националистов. Также ряд ударов по позициям ВСУ нанесла артиллерия группировки.
«В районах населённых пунктов Невское, Новая Егоровка и Серебрянского лесничества авиацией группировки “Центр” нанесены удары по двум пунктам временной дислокации, складу боеприпасов и скоплению боевиков», — заявил Савчук.
Помимо прочего, комплекс «Тор-М1» сбил беспилотник противника и дрон-камикадзе.
Наряду с этим в Минобороны РФ рассказали, что артиллеристы из Южного военного округа сорвали атаку подразделений ВСУ на Ореховском направлении.
Как рассказали в МО, подразделения украинских националистов несколько суток подряд пытаются прорвать линию обороны в зоне ответственности 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа. Новые безуспешные атаки были предприняты, в частности, в районе н. п. Работино.
«Первой под удар попадает бронетехника, поставленная Украине западными странами. Немецкие танки Leopard и БМП М2 Bradley американского производства уничтожаются точным огнём артиллерийских расчетов 152-мм самоходных установок “Гиацинт-С”, — отметили в ведомстве.
По данным оборонного ведомства, наиболее интенсивные бои под населённым пунктом проходят ночью, но артиллерия работает и днём.
Военная хроника вечером 13 июля сообщила об ударах в Купянском районе Харьковской области и Шосткинском районе Сумской области Украины.
«Предположительно, в Купянском районе высокоточным оружием нанесены авиаудары по расположениям 92-й ОМБр и 132-й ОДШБ ВСУ, а в районе Шостки Сумской области дронами поражён крупный склад с ракетами и артиллерийскими снарядами», — говорится в сообщении.
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