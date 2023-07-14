Кадыров заявил о взятии в плен «Ахматом» нескольких бойцов ВСУ на артемовском направлении

«Бойцы спецназа “Ахмат” совместно с 346-й бригадой специального назначения и четвертой бригадой второго армейского корпуса ЛНР взяли в плен очередную партию военнослужащих ВСУ. На кадрах вы можете видеть пленных 419-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. Эти восемь человек останутся живы благодаря тому, что попали в плен», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, распространенные в интернете сведения об успехах украинских войск на этом направлении не соответствуют действительности.
«Если им верить, то поселок Клещеевка уже под контролем укронатовцев, как и сам Бахмут. Но у меня есть своя, более реальная информация о положении дел. У российских воинов на бахмутском направлении все в порядке. Наши подразделения действуют очень организованно, согласно разработанному плану. Пленных еще много», — добавил Кадыров.