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05:31 (мск), источник: ТАСС

Вертолеты войск «Запад» нанесли 12 ударов по 14-й мехбригаде ВСУ на купянском направлении

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 группировки войск «Запад» нанесли 12 ударов по пунктам временной дислокации 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В ходе боевых действий на купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 группировки войск “Запад” нанесли 12 ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны», — сказал Зыбинский.

По его словам, в контрбатарейной борьбе огнем из гаубицы «Мста-С» в районе населенного пункта Малая Шапковка уничтожены гаубица 2С3 «Акация» и орудия Д-20 в районе урочища Волчий. Также огнем гаубицы Д-30 под командованием младшего сержанта Андрея Кутаренко уничтожен минометный расчет противника в районе населенного пункта Гатище.

Средствами противовоздушной обороны, огнем из вооружения комплекса «Бук-М3» в районе Загоруйковки уничтожен снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS, а огнем из зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» — разведывательный беспилотный летательный аппарат «Фурия».

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