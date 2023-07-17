Вертолеты войск «Запад» нанесли 12 ударов по 14-й мехбригаде ВСУ на купянском направлении

«В ходе боевых действий на купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 группировки войск “Запад” нанесли 12 ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны», — сказал Зыбинский.
По его словам, в контрбатарейной борьбе огнем из гаубицы «Мста-С» в районе населенного пункта Малая Шапковка уничтожены гаубица 2С3 «Акация» и орудия Д-20 в районе урочища Волчий. Также огнем гаубицы Д-30 под командованием младшего сержанта Андрея Кутаренко уничтожен минометный расчет противника в районе населенного пункта Гатище.
Средствами противовоздушной обороны, огнем из вооружения комплекса «Бук-М3» в районе Загоруйковки уничтожен снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS, а огнем из зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» — разведывательный беспилотный летательный аппарат «Фурия».