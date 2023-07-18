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07:54 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны сообщило об отражении атаки 28 беспилотников на Крым

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российские военные пресекли попытку Киева осуществить теракт с помощью 28 беспилотников на территории Крыма, сообщило Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 28 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что 17 из них удалось уничтожить с помощью ПВО, остальные 11 подавлены средствами РЭБ.

Подчеркивается, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Ранее о провалившемся нападении ВСУ также сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

ВСУ регулярно пытаются атаковать дронами территорию полуострова, включая Севастополь.

В начале июля секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что в этом году Киев совершил более 70 попыток ударить по Крыму с помощью беспилотников.

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