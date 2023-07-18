Минобороны сообщило об отражении атаки 28 беспилотников на Крым

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 28 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что 17 из них удалось уничтожить с помощью ПВО, остальные 11 подавлены средствами РЭБ.
Подчеркивается, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
Ранее о провалившемся нападении ВСУ также сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
ВСУ регулярно пытаются атаковать дронами территорию полуострова, включая Севастополь.
В начале июля секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что в этом году Киев совершил более 70 попыток ударить по Крыму с помощью беспилотников.