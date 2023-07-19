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13:14 (мск), источник: РИА Крым

Бойцы «Днепра» на Херсонщине лишили ВСУ топлива

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки войск «Днепр» лишили правобережные силы ВСУ запасов топлива, уничтожив крупнейший склад ГСМ в оккупированной части Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Ранее экстренные службы региона сообщили об уничтожении группировкой «Днепр» склада ГСМ на Херсонском направлении.

«Это был крупнейший армейский склад, который питал горючим все войска врага на правобережье Днепра. Теперь противнику нечем будет заправлять свой транспорт», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет о складе в районе села Львово, во временно оккупированном Бериславском муниципальном округе.

Как сообщалось, кроме топливного склада, в результате ударов российской группировки войск «Днепр» ВСУ за минувшие сутки потеряли на Херсонском направлении еще 87 боевиков и склад вооружения. Сутками ранее бойцы «Днепра» пресекли две попытки украинских боевиков форсировать реку, в результате уничтожено пять лодок и 27 военнослужащих противника.

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