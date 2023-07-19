Бойцы «Днепра» на Херсонщине лишили ВСУ топлива

Ранее экстренные службы региона сообщили об уничтожении группировкой «Днепр» склада ГСМ на Херсонском направлении.
«Это был крупнейший армейский склад, который питал горючим все войска врага на правобережье Днепра. Теперь противнику нечем будет заправлять свой транспорт», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, речь идет о складе в районе села Львово, во временно оккупированном Бериславском муниципальном округе.
Как сообщалось, кроме топливного склада, в результате ударов российской группировки войск «Днепр» ВСУ за минувшие сутки потеряли на Херсонском направлении еще 87 боевиков и склад вооружения. Сутками ранее бойцы «Днепра» пресекли две попытки украинских боевиков форсировать реку, в результате уничтожено пять лодок и 27 военнослужащих противника.