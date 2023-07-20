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04:51 (мск), источник: ТАСС

В центре Одессы после взрывов произошел пожар

Есть разрушения.

Спецоперация на Украине

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сильный пожар и разрушения зафиксированы в центре Одессы после серии взрывов в городе. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«В центре Одессы есть разрушения, поднялся пожар на площади 300 кв.м. На месте работают специалисты соответствующих служб», — написал он в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Одесской области, которая продлилась более двух часов. В Одессе прозвучала серия взрывов.

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