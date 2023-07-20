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17:22 (мск), источник: Аргументы и факты

Военкор Коц: украинская армия подбирается к Артемовску по флангам

Москва, 20 июля — АиФ-Москва. Украинские силовики по флангам пытаются подобраться к Артемовску, противник хочет с юга и севера обхватить город и заключить гарнизон, который находится внутри, в полуокружение. Ситуация сложная, но контролируемая, сообщил военкор Александр Коц в эфире «Соловьев Live».

Спецоперация на Украине
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Также он отметил, что ВСУ в последние две недели пытались взять высоты вокруг населенного пункта Клещеевка, с которых можно держать под огневым контролем практически весь Артемовск.

«За последние сутки нашим войскам удалось к западу от Клещеевки выбить противника со стратегического опорного пункта, тем самым облегчив ситуацию с юга. Была опасность, что противник пойдет на Опытное, а это южные ворота в город», — сказал Коц, добавив, что ситуацию на этом участке удалось стабилизировать.

Военкор сообщил, что ВСУ западнее Соледара начинают минировать подходы к своим позициям.

«Это говорит о том, что враг на этом участке от наступательных действий, скорее всего, откажется. Иначе он перед собой не создавал бы сплошные минные поля», — считает журналист.

Кроме того, Коц подчеркнул, что ВС РФ создают на широкой линии боевого соприкосновения точки напряжения для украинской армии, чтобы она не могла сконцентрироваться.

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