Эксперты ответили, можно ли держать дома капибару В Сети появились предложения о продаже капибар
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
Главное
Спецоперация на Украине
14:06 (мск), источник: ТАСС

В Москве задержали бывшего главу ополченцев ДНР Игоря Стрелкова

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Бывший глава ополченцев ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) задержан в Москве. Об этом сообщила в пятницу ТАСС его жена Мирослава Регинская.

Источник: AP 2023

«Моему мужу выдвинуты обвинения по ст. 282 УК РФ (экстремизм)», — сказала она.

В правоохранительных органах ТАСС подтвердили информацию о задержании. «Утром в пятницу в Москве задержан Игорь Стрелков (Гиркин). В настоящее время с ним проводятся следственные действия», — сказал собеседник агентства.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Награда уплыла из-под носа этой группы астрономов просто потому, что им не хватило смелости опубликовать столь странный результат"
Формально первым главой Советского государства был именно он — Ленин при нем был лишь главой правительства
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта