14:06 (мск), источник: ТАСС
В Москве задержали бывшего главу ополченцев ДНР Игоря Стрелкова
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Бывший глава ополченцев ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) задержан в Москве. Об этом сообщила в пятницу ТАСС его жена Мирослава Регинская.
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«Моему мужу выдвинуты обвинения по ст. 282 УК РФ (экстремизм)», — сказала она.
В правоохранительных органах ТАСС подтвердили информацию о задержании. «Утром в пятницу в Москве задержан Игорь Стрелков (Гиркин). В настоящее время с ним проводятся следственные действия», — сказал собеседник агентства.