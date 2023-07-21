Часть поселка в Курской области осталась без света из-за обстрела со стороны Украины

По словам губернатора, в поселке повреждена линия электропередачи, из-за чего часть населенного пункта осталась без света. Еще восемь прилетов насчитали в другом поселке Глушковского района — Краснооктябрьском. Там пострадавших и разрушений нет.
Курская область, как и другие приграничные районы России, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В поселке Теткино, расположенном у границы, на этой неделе снаряды падали почти каждый день. Вчера, 20 июля, там после обстрела сгорели три дома. До этого повреждения получил местный спиртзавод.
Из-за атак со стороны Украины в Курской области повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования. В регионе запрещены массовые мероприятия и использование беспилотников. Власти предлагают жителям приграничных районов временно переселяться в безопасные места, но те часто отказываются.