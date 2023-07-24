Потепление приводит к уменьшению потомства у перелетных птиц В исследовании приняли участие орнитологи из многих стран мира
Фоторепортажи
10Европа переживает аномальную жару
25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
05:53 (мск), источник: ТАСС

Южная группировка войск РФ отразила атаки штурмовых групп ВСУ на двух направлениях

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Группировка «Юг» в течение суток отразила атаки штурмовых групп ВСУ на лисичанском и александро-калиновском направлениях. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Подразделения южной группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на лисичанском и александро-калиновском направлениях», — сказал Астафьев.

По словам начальника пресс-центра, подразделения радиационной химической и биологической защиты залпами из тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» поразили пять ротных опорных пунктов 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Спорного.

В свою очередь артиллеристы группировки «Юг» выполнили огневые налеты по скоплениям живой силы и военной технике противника в Часов Яре, Григоровке, Юбилеевке. А в Верхнекаменском им удалось поразить склад с боеприпасами ВСУ.

«Экипажи вертолетов армейской авиации нанесли поражение по пяти объектам противника на соледаро-артемовском направлении, в том числе уничтожили боевую машину пехоты в районе Клещиевки. На этом же направлении расчеты реактивных систем залпового огня “Торнадо-С” нанесли пять ракетных ударов по скоплениям живой силы и огневых средств подразделений ВСУ в районе населенного пункта Торецкое», — рассказал Астафьев.

Также ВС РФ уничтожили украинскую 120-мм гаубицу Д-30, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и поразили беспилотник «Лелека-100».

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Награда уплыла из-под носа этой группы астрономов просто потому, что им не хватило смелости опубликовать столь странный результат"
Формально первым главой Советского государства был именно он — Ленин при нем был лишь главой правительства
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта