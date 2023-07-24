Что известно об атаке украинских беспилотников на Крым

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в результате нападения никто не пострадал. Зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, поврежден частный дом в Кировском.
ТАСС собрал главное о произошедшем на данный момент.
Киев организовал атаку с помощью 17 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, 14 из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще 3 уничтожила ПВО.
11 из 14 подавленных беспилотников упали в Черное море.
Глава Крыма сообщил о попадании в склад боеприпасов в Джанкойском районе и повреждении частного дома в Кировском.
В результате украинской атаки, по данным властей и военного ведомства, никто не пострадал.
Жителей сел в радиусе 5 км от места ЧП в Джанкойском районе эвакуируют в пункты временного размещения, сообщил Аксенов.
Движение по железной дороге в этом районе приостанавливалось, но к 10:15 мск начало возобновляться.
В Джанкое задерживались пять пассажирских поездов: № 92 Москва — Севастополь (его пассажиров автобусами довезли до станции Урожайной, откуда они могли продолжить путь), № 315 Адлер — Симферополь, № 177 Москва — Симферополь, № 28 Москва — Симферополь, № 179 Санкт-Петербург — Евпатория. К 11:00 мск составы были отправлены, их прибытие ожидается с опозданием от часа до двух с половиной к расписанию.
Также приостанавливалось движение по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь, но к 09:30 мск его открыли.
В Минобороны РФ квалифицировали произошедшее как террористическую атаку.
Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.