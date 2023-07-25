Мошенники обещают якобы доход до 360 тыс. рублей за просмотры интернет-магазинов

«По данным ВТБ, россиянам стали поступать сообщения в мессенджерах с зарубежного номера телефона. Им предлагают просматривать товары в интернет-магазине, обещая выплачивать до 30 тыс. рублей в день и до 360 тыс. в месяц, — указывают в ВТБ. — Для подтверждения участия и уточнения подробностей условий работы клиентов просят отправить ответное сообщение и связаться с администратором в удобном мессенджере».
Схема работает по принципу пирамиды: нового сотрудника просят внести на счет «работодателя» небольшую сумму денег, которая будет увеличиваться ежеминутно от числа просмотров товаров в интернет-магазинах, пояснили в пресс-службе. «Чем больше жертва вкладывает собственных средств, тем выше обещают доходность. Но вывести “заработанные” деньги у “жертвы” уже не получится, поэтому клиент просто теряет свои средства», — добавили в банке.
Главная цель подобных предложений — привлечь максимальное число заинтересованных лиц и выманить как можно больше денег у потенциальной жертвы, считает старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
«Чтобы обезопасить себя, надо просто не реагировать на такие рассылки, не гнаться за легкой доходностью и обращать внимание на номер телефона, с которого приходит сообщение — даже если аккаунт похож на официальный и имеет название компании и логотип. Со своей стороны, мы всегда советуем перепроверять информацию на официальных сайтах компаний», — добавил эксперт, слова которого приводит пресс-служба банка.