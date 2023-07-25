Химик объяснил, можно ли срезать плесень с хлеба Причина плесневения хлеба - заражение поверхности хлебобулочных изделий плесневыми грибами
Фоторепортажи
10Европа переживает аномальную жару
11Разрушение Каховской ГЭС
Главное
Спецоперация на Украине
09:10 (мск), источник: ТАСС

Мошенники обещают якобы доход до 360 тыс. рублей за просмотры интернет-магазинов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Мошенники предлагают доход в размере до 360 тыс. рублей в месяц за просмотры товаров в интернет-магазинах, предложения о «заработке» поступают россиянам в мессенджерах с зарубежного номера телефона. Такую схему выявили эксперты ВТБ, сообщила пресс-служба банка.

Источник: Reuters

«По данным ВТБ, россиянам стали поступать сообщения в мессенджерах с зарубежного номера телефона. Им предлагают просматривать товары в интернет-магазине, обещая выплачивать до 30 тыс. рублей в день и до 360 тыс. в месяц, — указывают в ВТБ. — Для подтверждения участия и уточнения подробностей условий работы клиентов просят отправить ответное сообщение и связаться с администратором в удобном мессенджере».

Схема работает по принципу пирамиды: нового сотрудника просят внести на счет «работодателя» небольшую сумму денег, которая будет увеличиваться ежеминутно от числа просмотров товаров в интернет-магазинах, пояснили в пресс-службе. «Чем больше жертва вкладывает собственных средств, тем выше обещают доходность. Но вывести “заработанные” деньги у “жертвы” уже не получится, поэтому клиент просто теряет свои средства», — добавили в банке.

Главная цель подобных предложений — привлечь максимальное число заинтересованных лиц и выманить как можно больше денег у потенциальной жертвы, считает старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

«Чтобы обезопасить себя, надо просто не реагировать на такие рассылки, не гнаться за легкой доходностью и обращать внимание на номер телефона, с которого приходит сообщение — даже если аккаунт похож на официальный и имеет название компании и логотип. Со своей стороны, мы всегда советуем перепроверять информацию на официальных сайтах компаний», — добавил эксперт, слова которого приводит пресс-служба банка.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Награда уплыла из-под носа этой группы астрономов просто потому, что им не хватило смелости опубликовать столь странный результат"
В Кремле отреагировали на угрозы Украины топить направляющиеся в РФ суда
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Интернет