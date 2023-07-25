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17:21 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Подразделениям 15-й мотострелковой бригады российских Вооруженных сил удалось занять населенный пункт Сергеевка, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В ходе успешных контратакующий действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобожден населенный пункт Сергеевка», — отметили в ведомстве.

Общее продвижение войск на Краснолиманском направлении составило до четырех километров по фронту и двух — в глубину боевых порядков противника.

Потери ВСУ составили до 190 военных, шесть боевых бронированных машин, пять пикапов, две гаубицы Д-20, одно орудие Д-30, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Уничтожены два склада боеприпасов.

Кроме того, силы группировки войск «Центр» отразили четыре атаки в районах населенных пунктов Невское, Нововодяное ЛНР и Торское ДНР.

Как добавили в Минобороны, в районе Серебрянского Лесничества подразделения 234-го десантно-штурмового полка продвинулись на полтора километра.

В районе населенного пункта Терны ДНР также пресечена деятельность группы диверсантов, нанесен удар по скоплению личного состава и техники 21-й, 63-й, 67хй механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады оперативного назначения украинской нацгвардии вблизи Торского и Ямполовки ДНР.

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