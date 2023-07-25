Российские войска освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении

«В ходе успешных контратакующий действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобожден населенный пункт Сергеевка», — отметили в ведомстве.
Общее продвижение войск на Краснолиманском направлении составило до четырех километров по фронту и двух — в глубину боевых порядков противника.
Потери ВСУ составили до 190 военных, шесть боевых бронированных машин, пять пикапов, две гаубицы Д-20, одно орудие Д-30, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Уничтожены два склада боеприпасов.
Кроме того, силы группировки войск «Центр» отразили четыре атаки в районах населенных пунктов Невское, Нововодяное ЛНР и Торское ДНР.
Как добавили в Минобороны, в районе Серебрянского Лесничества подразделения 234-го десантно-штурмового полка продвинулись на полтора километра.
В районе населенного пункта Терны ДНР также пресечена деятельность группы диверсантов, нанесен удар по скоплению личного состава и техники 21-й, 63-й, 67хй механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады оперативного назначения украинской нацгвардии вблизи Торского и Ямполовки ДНР.